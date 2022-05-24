Жадная беглянка с Украины устроила скандал в польской электричке - видео

Жадная беглянка с Украины устроила скандал в польской электричке - видео
Фото: www.pixabay.com
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Обнаглевшая мадам потребовала, чтобы ее везли бесплатно

Украинские беженцы уже несколько месяцев поражают мировое пространство достаточно бесцеремонным поведением. На этот раз отличилась представительница прекрасного пола. Мадам решила, что наличие паспорта гражданки Незалежной должно обеспечить ей бесплатный проезд в польской электричке.

Для украинки оказался удивительным тот факт, что местный кондуктор не согласился с такой установкой. Мужчина настоятельно требовал пассажирку заплатить за проезд. Украинка отказывалась и тыкала ему в свой паспорт. Мол, с таким документом проезд должен быть бесплатным.

В конце концов, разгорелся серьезный скандал. Кондуктор заявил, что вызовет представителей правоохранительных органов, чтобы они вразумили решившую ехать "зайцем" даму.

Впрочем, отважная представительница украинского народа объявила, что не боится полицейских и обязательно сумеет доказать им правильность своей позиции.

К слову, недавно разъяренные украинские беженцы напали на несчастного польского гражданина, избили его, а потом зарезали.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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