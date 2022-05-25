Англосаксы вновь прикрываются личиной добродетели

Идея стран Североатлантического альянса отправить в акваторию Черного моря натовские корабли под благовидным предлогом – очередная коварная уловка. С таким заявлением выступил известный российский политолог Евгений Сатановский.



Эксперт резко отреагировал на заявление стран-членов альянса о том, что военные суда и самолеты должны разместиться в Черноморье для того, чтобы сопровождать корабли, вывозящие с Украины зерно. Как подчеркнул Сатановский, на самом деле, цель управляющих коалицией англосаксов очевидна – они стремятся занять украинские порты.

При этом специалист отметил, что такие планы Североатлантический альянс вынашивал давно. Именно российская спецоперация смешала натовцам все карты, передает слова политолога интернет-издание "Общественная служба новостей".

Теперь же западная коалиция жаждет реализовать свою задумку и для этого готова идти на откровенную ложь. Разумеется, для вывоза зерна необязательно использовать море, можно провернуть дело за счет автомобильного и железнодорожного транспорта, добавляет РИА ФАН.

Сатановский отметил, что такого рода прикрытие размещения альянса в Черном море может быть рассчитано только на откровенных идиотов.

К слову, ранее в США потребовали заставить Украину подчиниться России.