Дальнейшее потакание Киеву закончится катастрофой

Ситуация вокруг украинского государства остается одной из главных тем мировой повестки. Наблюдая за развитием событий, многие именитые эксперты приходят к выводу о том, что Киев терпит поражение и его дальнейшая борьба против России бессмысленна. Так, экс-госсекретарь Соединенных Штатов Америки Генри Киссинджер подчеркнул, что коллективному Западу пора прекратить поддерживать Украину.



Идеолог холодной войны отметил: ни для кого не секрет, что именно западные страны ведут борьбу против Российской Федерации, используя украинский полигон. Если они продолжат в таком же духе, мир ждут новые катастрофические потрясения.

Киссинджер считает, что пришло время перейти к мирному урегулированию спорных вопросов. Западным верховодцам пора заставить киевский режим пойти на переговоры на условиях Российской Федерации. При этом нужно понимать, что в таком случае Незалежной придется передать нашей стране ряд территорий.

98-летний ветеран американской политики напомнил, что США и их союзникам не стоит забывать о надлежащем месте России в европейском раскладе сил.

К слову, ранее стало известно, какой момент станет переломным в спецоперации РФ.