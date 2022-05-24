Уже скоро темпы российских военных могут резко увеличиться

Все мировое пространство продолжает наблюдать за развитием специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса. Многие российские граждане ждут, когда наступит переломный момент и увеличатся темпы освобождения украинских территорий от сторонников нынешнего киевского режима. Свет на этот вопрос пролил знаменитый российский эрудит Анатолий Вассерман.



Эксперт отметил, что серьезные изменения на поле боя произойдут после того, как союзным войскам удастся полностью уничтожить группировку Вооруженных сил Украины, разместившуюся на территории Донбасса. Как только луганские и донецкие земли будут освобождены, продвижение российских войск резко ускорится.

Вассерман пояснил, что киевский режим стянул практически все силы к Донбассу, готовя очередное нападение на многострадальный регион. Именно поэтому на оборону остальной части Незалежной у него нет ресурсов.

"Соответственно, дальше дело пойдет намного быстрее", – подчеркнул эрудит.

Стоит отметить, что украинский кризис и реакция на него стран Запада привели к серьезному экономическому коллапсу на международной арене. Например, во многом именно из-за ситуации вокруг Незалежной британцам прогнозируют обвал уровня жизни в будущем году, отмечает "Радио 1".