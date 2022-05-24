Бойцы отказались выполнять приказ Зеленского

Российские военные продолжают успешно реализовывать задачи, поставленные в рамках спецоперации по денацификации и демилитаризации украинского государства. Тем временем в рядах Вооруженных сил Незалежной царит полный раздрай. Так, сегодня, 24 мая, стало известно, что украинские вояки устроили саботаж и отказались выполнять приказы начальников.



На такой отчаянный шаг пошли военнослужащие 115-й бригады ВСУ. Бойцы объявили, что отказываются выполнять полученное задание в Северодонецке Луганской области.

Свое решение в виде видеообращения вояки передали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и начальнику войск Незалежной Валерию Залужному. Военнослужащие подчеркнули, что не пойдут на боевое задание, так как лишены соответствующего обеспечения.

В обращении бойцы подчеркнули, что им не обеспечили должную защиту сзади в виде тяжелой техники, которая могла бы прикрыть их тылы. Кроме того, вояки пожаловались на отсутствие необходимого руководства.

Тем временем, союзные войска продолжают продвигаться в микрорайонах Северодонецка. "Утро" ведет онлайн-трансляцию главных событий СВО.