Стратегия наших военных обезоружила украинских силовиков

Российские бойцы продолжают успешно реализовывать задачи, поставленные в рамках специальной военной операции по демилитаризации и денацификации украинского государства. При этом незалежные несут огромные потери. Почему ситуация складывается таким плачевным для киевского режима образом, объяснил президент коллегии военных экспертов Александр Владимиров.



Недавно о колоссальных потерях заговорил и украинский лидер Владимир Зеленский. Впрочем, из уст главы Незалежной прозвучала мало похожая на правду цифра. Президент объявил, что в день погибает порядка 100 украинских силовиков. Зеленский назвал эту цифру устрашающей, однако реальность, по всей видимости, намного хуже. Российские эксперты подсчитали, что за время СВО Вооруженные силы Украины потеряли больше 50 тысяч человек.

Как пояснил Владимиров, такие огромные потери объясняются спецификой современной войны. Обе стороны применяют мощные средства огневого поражения. Однако по украинским силовикам был нанесен сокрушительный удар на первом этапе спецоперации. Тогда российские бойцы точечными ударами уничтожили склады базирования и объекты военной инфраструктуры.

"Идет специальная "охота" за складированием боеприпасов и местами хранения оружия", – объяснил специалист.

Таким образом, армия Украины была лишена важных ресурсов. Кроме того, как подчеркнул военный эксперт, российские бойцы не гонятся за видимыми результатами, а постепенно добиваются поставленных целей.

К слову, ранее Анатолий Вассерман указал на переломный момент спецоперации.