Обнаружено очередное доказательство нечистой игры

После падения "цитадели" украинских боевиков – завода "Азовсталь", Мариуполь полностью освобожден. Теперь на месте работают российские следователи. Любопытную находку сделали наши эксперты в секретном тайнике, который располагался неподалеку от бывших позиций украинских нацистов в этом городе.



Вскрывшие схрон специалисты, помимо прочих вещей, нашли там британский военный китель. Сообщается, что обмундирование Jacket Combat Tropical Desert DPM является частью комплекта полевого снаряжение CS95 британской армии. На бирке военной формы есть маркировка NATO size.

Как сообщают профильные специалисты, такой тип кителя носили британские военные с весны 1991 года и вплоть до 2010-го. Данная улика в очередной раз свидетельствует о том, что западные спецы приложили руку к украинскому конфликту, хотя всячески стараются замолчать этот факт.

Также в тайнике нашли документы нацбата "Азов"* и ноутбук, который скорее всего принадлежал видному служащему Национальной гвардии Украины.

Тем временем, наша армия продолжает успешно реализовывать задачи спецоперации. Так, с 24 февраля в воздухе были сбиты порядка 90 ударных беспилотников "Байрактар", передает телеканал "360".

К слову, ранее эксперт объяснил, как продуманная русская "охота" привела к катастрофическим потерям ВСУ.

*запрещен в РФ