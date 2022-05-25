В Турции грубо обозвали Зеленского за его нападки на Россию

В Турции грубо обозвали Зеленского за его нападки на Россию
Владимир Зеленский. Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/www.globallookpress.com
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Простые жители страны обнаружили отсутствие мозгов у президента

Западные страны всячески стараются создать образ того, что чуть ли не все мировое пространство поддерживает киевские власти. Однако на самом деле дела обстоят иначе. Например, весьма негативную реакцию глава Незалежной вызывает у жителей турецкого государства.

Турецкие интернет-пользователи обрушились с резкой критикой на украинского главнокомандующего после его выступления в Давосе. Там Зеленский в очередной раз призвал другие страны поддержать киевский режим, а также нанести новый "сокрушительный" удар по экономике России, в частности, запретить импорт российской нефти.

Обычным туркам такие воинственные речи давно надоели.

"Как глава государства может быть таким безмозглым? Россия действительно права", – отметил один из интернет-пользователей.

Другой напомнил о профессиональном прошлом Зеленского и подчеркнул, что кровожадный "комик" нанес родному государству колоссальный экономический ущерб, передает интернет-издание URA.RU. Другие считают, что заявления Зеленского давно ничего не стоят и являются дешевой комедией.

К слову, ранее стало известно, что США учли опыт Украины и накачивают оружием нового "союзника".

Источник: En Son Haber ✓ Надежный источник
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