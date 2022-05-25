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Российские военные продолжают эффективно выполнять задачи, поставленные в рамках защиты мирных жителей двух республик Донбасса. При этом некоторые освобожденные территории после ухода нацистов заявляют о желании стать частью Российской Федерации.
С соответствующим заявлением выступил представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает телеканал RT.
Высокопоставленный служащий подчеркнул, что население не хочет организовывать отдельную народную республику. Его единственное желание – стать частью российского мира, передает слова Рогова интернет-издание "Свободная пресса".
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