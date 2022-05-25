Еще один украинский регион захотел стать частью России

продолжениеНа Украине запахло госпереворотом: названа неожиданная кандидатура на пост президента
Людям надоело жить под гнетом киевского режима

Российские военные продолжают эффективно выполнять задачи, поставленные в рамках защиты мирных жителей двух республик Донбасса. При этом некоторые освобожденные территории после ухода нацистов заявляют о желании стать частью Российской Федерации.

С соответствующим заявлением выступил представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает телеканал RT.

Высокопоставленный служащий подчеркнул, что население не хочет организовывать отдельную народную республику. Его единственное желание – стать частью российского мира, передает слова Рогова интернет-издание "Свободная пресса".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей