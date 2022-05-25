Жители Незалежной давно забыли о том, что такое стабильность

Все мировое сообщество с большим вниманием следит за событиями, которые разворачиваются на территории украинского государства. Известно, что внутри страны ситуация оставляет желать лучшего. Далеко не все украинцы горят желанием отдавать свои жизни за киевский режим. На этом фоне стране грозят серьезные перемены.



Так, аналитики издания "Московский комсомолец" напомнили о том, что глава украинского государства Владимир Зеленский во время своего выступления в Давосе объявил о существовании некоего "плана Б" на случай его гибели.

Обычно, если главнокомандующий умирает, его место занимает руководитель парламента или премьер-министр. При этом, по мнению экспертов, высокий пост может достаться совсем другой фигуре, а именно начальнику Вооруженных сил Украины, генералу Валерию Залужному.

Аналитики издания напомнили, что популярность этой персоны подскочила после его заявления о необходимости избежать лишние жертвы среди украинских вояк в Донбассе. В свою очередь, киевский режим громко заявлял о необходимости "стоять до последнего".

На фоне общего неодобрения политики Зеленского не исключен вариант военного переворота. В таком случае именно Залужный может сесть в кресло президента. Впрочем, появление власти у пронатовского генерала (вояка принимал участие в учениях Североатлантического альянса) вряд ли серьезно изменит положение дел в Незалежной.

Стоит отметить, что брожение в рядах украинцев началось давно. Некоторое время назад незалежные бойцы устроили саботаж в Луганской области.