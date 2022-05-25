Латвия готовится к войне из-за Украины

Латвия готовится к войне из-за Украины
Фото: www.pixabay.com
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Ситуация в республике накалена до предела

Сегодня главной темой мировой повестки является конфликт на территории украинского государства. Многие западные страны проявили запредельную русофобию и всячески поддерживают нацистский киевский режим. В авангарде этих настроений идет Латвия. При этом местные политики убеждены, что из-за сложившейся ситуации республике пора готовиться к военным действиям.

С соответствующим заявлением выступил глава местного Минобороны Артис Пабрикс. Политики продолжают запугивать население своих стран страшилками о "коварной и кровожадной России". Латыш договорился до того, что после проигрыша Украины боевые действия якобы могут начаться на территории Латвии.

"Украина сейчас воюет на нашей войне – если она проиграет, следующая будет у нас, за это заплатим сами", – высокопарно объявил министр.

Руководитель Минобороны таким образом хотел воззвать к "совести" некоторых государств, которые, на его взгляд, не слишком активно поддерживают киевский режим. Мол, им пора пошевелиться, а то будет худо. Какова доказательная база громких заявлений о "коварстве" нашей страны, министр не объяснил.

К слову, ранее аналитики предположили, что украинскому государству грозит госпереворот.

Источник: Delfi ✓ Надежный источник
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