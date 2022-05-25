Вашингтон продолжает дестабилизировать обстановку на мировой арене

Американская администрация прославилась на весь мир как самый активный подстрекатель крупных международных конфликтов. На очередное вмешательство США во внутренние дела других стран обратили внимание журналисты издания New York Times.



Американские эксперты, ссылаясь на осведомленные источники, сообщают, что Вашингтон учел опыт оснащения оружием украинского государства и теперь старается перестроить систему обороны Тайваня. Такие действия однозначно не понравятся Китайской Народной республике, которая продолжает считать остров своей суверенной территорией.

По информации издания, американские военные эксперты рассчитывают усилить свое присутствие в регионе для того, чтобы сдержать возможную "атаку" Китая на остров. В этом деле специалистам серьезно помогает полученный на Украине опыт.

К слову, ранее член национального батальона "Донбасс"* подчеркнул, что именно Запад вынуждает Незалежную продолжать боевые действия, передает телеканал "360".

*организация запрещена на территории России.