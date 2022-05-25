США учли опыт Украины и накачивают оружием нового "союзника"

США учли опыт Украины и накачивают оружием нового "союзника"
Фото: www.pixabay.com
Вашингтон продолжает дестабилизировать обстановку на мировой арене

Американская администрация прославилась на весь мир как самый активный подстрекатель крупных международных конфликтов. На очередное вмешательство США во внутренние дела других стран обратили внимание журналисты издания New York Times.

Американские эксперты, ссылаясь на осведомленные источники, сообщают, что Вашингтон учел опыт оснащения оружием украинского государства и теперь старается перестроить систему обороны Тайваня. Такие действия однозначно не понравятся Китайской Народной республике, которая продолжает считать остров своей суверенной территорией.

По информации издания, американские военные эксперты рассчитывают усилить свое присутствие в регионе для того, чтобы сдержать возможную "атаку" Китая на остров. В этом деле специалистам серьезно помогает полученный на Украине опыт.

К слову, ранее член национального батальона "Донбасс"* подчеркнул, что именно Запад вынуждает Незалежную продолжать боевые действия, передает телеканал "360".

*организация запрещена на территории России.

Источник: New York Times ✓ Надежный источник
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