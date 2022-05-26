Почему Германия не хочет "победы" Украины: в Польше раскрыли секрет

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Берлин с ужасом наблюдает за происходящим на мировом рынке

Из-за ситуации вокруг украинского государства в западном обществе начались серьезные конфликты. Так, некоторые в Польше убеждены: Германия не желает, чтобы Незалежная добилась успеха в противостоянии с Российской Федерацией.

Такое мнение выразил польский профессор Павел Сорока, отмечает телеканал "360". Специалист убежден, что берлинские власти не заинтересованы в проигрыше нашей страны, хотя всячески пытаются сделать вид, что поддерживают Киев.

Как добавляет интернет-издание "Свободная пресса", дело в том, что Германия стремится выстроить тесные отношения с Россией, от энергетических ресурсов которой продолжает зависеть.

Источник: Niezalezna.pl ✓ Надежный источник
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