Берлин с ужасом наблюдает за происходящим на мировом рынке

Из-за ситуации вокруг украинского государства в западном обществе начались серьезные конфликты. Так, некоторые в Польше убеждены: Германия не желает, чтобы Незалежная добилась успеха в противостоянии с Российской Федерацией.



Такое мнение выразил польский профессор Павел Сорока, отмечает телеканал "360". Специалист убежден, что берлинские власти не заинтересованы в проигрыше нашей страны, хотя всячески пытаются сделать вид, что поддерживают Киев.

Как добавляет интернет-издание "Свободная пресса", дело в том, что Германия стремится выстроить тесные отношения с Россией, от энергетических ресурсов которой продолжает зависеть.