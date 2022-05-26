Жизнь в "цивилизованной" Европе оказалась далека от фантазий

После старта российской спецоперации по защите мирных жителей двух республик Донбасса многие незалежные отправились в ЕС попытать счастье. Судя по всему, обманутые мифом о хлебосольной Европе рассчитывали на серьезные перемены к лучшей жизни, однако столкнулись с жестокой реальностью.



Теперь украинские граждане, которым посчастливилось найти работу в Польше, жалуются на рабские условия, в которых им приходится трудиться. Своим последователям заробитчане советуют отправляться в небольшие польские города, так как в крупных мегаполисах творится ад.

Большие города переполнены украинскими беженцами, поэтому отношение к ним становится все хуже и хуже. Людям предлагают низкоквалифицированный труд – самой популярной вакансией является сортировка яблок, груш и цитрусов. При этом трудиться на такой работе нужно по 12 часов 6 дней в неделю, пишет РИА ФАН.

В итоге за трудовой подвиг человеку дают койко-место в переполненных общежитиях, а кормят бутербродами. Более того, часто работникам срезают зарплаты или вовсе обманывают с выплатами.

К слову, недавно стало известно, что в Чехии перестали пускать украинцев в магазины.