Российские спецы продолжают изучать территорию завода

Сегодня, 26 мая, стало известно об интересной находке в промышленной зоне печально известного мариупольского завода "Азовсталь". Во время осмотра территории специалисты обнаружили американский бронеавтомобиль "Хаммер" армейской модификации.



Такой известный атрибут солдат армии Соединенных Штатов Америки необычно выглядел на просторах освобожденного от украинских нацистов Мариуполя.

Брошенная под открытым небом машина находится в весьма плачевном состоянии. Бронированную технику оставили между корпусами предприятия. Бронеавтомобиль пустынной расцветки оснащен башней с пулеметной турелью, которая закреплена на его крыше.

Стоит отметить, что данная находка является далеко не единственным странным сюрпризом, обнаруженным на территории "Азовстали". Недавно российские следователи нашли неподалеку от завода британский военный китель.

Тем временем, наши бойцы продолжают успешно реализовывать задачи спецоперации. Недавно жители освобожденного Светлодарска от всей души поблагодарили военных за избавление от нацистов, передает "Пятый канал".