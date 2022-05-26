Некоторые нацисты вместо сдачи в плен спрятались в катакомбах

Несколько дней назад стало известно о сдаче в плен последней партии украинских боевиков, державших оборону на мариупольской "Азовстали". Однако сегодня, 26 мая, выяснилось, что некоторые боевики остались на территории предприятия. Такой информацией поделился глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.



Руководитель ДНР подчеркнул, что на сегодняшний день рано говорить о 100% гарантии полной зачистки завода. По словам Пушилина, на территории остаются украинские силовики, которые намеренно спрятались в катакомбах или случайно отстали при сдаче в плен, передает телеканал "360".

По мнению властей Донецкой народной республики, на полную зачистку потребуется еще несколько недель. Разумеется, всех спрятавшихся на "Азовстали" боевиков вытащат на поверхность и допросят.

К слову, недавно на промышленной зоне завода обнаружили неожиданный "привет" от американцев. Российские спецы продолжают внимательно изучать территорию завода.