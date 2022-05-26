"Пора трезво оценить": Кремль выступил с резким заявлением в адрес Киева

"Пора трезво оценить": Кремль выступил с резким заявлением в адрес Киева
Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Ситуация на территории украинского государства продолжает находиться под пристальным вниманием всего международного сообщества. Эксперты из разных стран констатируют, что украинская сторона терпит поражение. Однако киевский режим продолжает упорствовать. С обращением к верховодцам Украины выступили в Кремле.

Официальный представитель администрации президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ждет от Киева принятия озвученных нашей страной требований.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что киевскому режиму пора осознать реальное положение дел.

"Киеву нужно, еще раз повторяю, признать ситуацию де-факто и просто трезво оценить", – подчеркнул голос Кремля.

Тем временем, ситуация в украинском государстве продолжает ухудшаться. Местные вояки массово сдаются в плен, а резервисты отказываются выполнять боевые задачи.

К слову, недавно опытный эксперт заявил, что Украина может стать причиной развала Североатлантического альянса и Евросоюза.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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