Киев принялся за шантаж соседей

Украинские власти могут оказать определенное давление на работу нефтепровода "Дружба" – чтобы повлиять таким образом на государства, которые не желают отказываться от поступающей из Российской Федерации нефти, сообщила советник главы Минэнерго Украины Елена Зеркаль.

Чиновница уточнила, что Будапешт, по мнению Киева, воспользовался положением и начал шантажировать ЕС. Однако, на несчастье венгров, у Киева оказался отличный рычаг давления – нефтепровод "Дружба". Зеркаль указала, что через Венгрию проходит нить трубопровода.

"Очень уместно, если бы с ним что-нибудь произошло. Однако это в руках правительства с президентом – решать, хотим ли мы говорить с Орбаном на языке, который он понимает и навязывает ЕС", – высказалась Зеркаль.

Ряд европейских государств, включая Венгрию, блокируют шестой санкционный пакет в отношении Российской Федерации, в рамках которого рассматривается возможность отказа от нефти из РФ.