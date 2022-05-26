Украина готова перекрыть венграм нефть

Украина готова перекрыть венграм нефть
Виктор Орбан. Фото: IMAGO/Szilard Vörös/EST&OST/www.globallookpress.com
продолжениеВоенный аналитик предрек Украине разделение по югославскому сценарию
Киев принялся за шантаж соседей

Украинские власти могут оказать определенное давление на работу нефтепровода "Дружба" – чтобы повлиять таким образом на государства, которые не желают отказываться от поступающей из Российской Федерации нефти, сообщила советник главы Минэнерго Украины Елена Зеркаль.

Чиновница уточнила, что Будапешт, по мнению Киева, воспользовался положением и начал шантажировать ЕС. Однако, на несчастье венгров, у Киева оказался отличный рычаг давления – нефтепровод "Дружба". Зеркаль указала, что через Венгрию проходит нить трубопровода.

"Очень уместно, если бы с ним что-нибудь произошло. Однако это в руках правительства с президентом – решать, хотим ли мы говорить с Орбаном на языке, который он понимает и навязывает ЕС", – высказалась Зеркаль.

Ряд европейских государств, включая Венгрию, блокируют шестой санкционный пакет в отношении Российской Федерации, в рамках которого рассматривается возможность отказа от нефти из РФ.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей