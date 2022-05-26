Власти Незалежной потеряют контроль над западными и восточными регионами, считает эксперт

Для украинских властей один из самых верных сценариев – разделение страны по югославскому сценарию, при котором южные регионы Незалежной (вплоть до Приднестровья) отойдут РФ. Пять западных областей отошли бы Польше, заявил глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Что касается центральной части страны, она осталась бы без выхода к морю и, вполне логично, без противокорабельного вооружения.

"При таком раскладе увидим польскую интервенцию на западную территорию Украины", – высказался Михайлов.

Аналитик полагает, что Варшава пойдет по пути формирования временных администраций в украинских регионах (которые заблокирует из-за того, что считает их исконно своими). Произойдет это в ближайшие недели.

Российская Федерация же должна проявить озабоченность безопасностью границ – создать соответствующий пояс вдоль побережья Черного моря минимум на 100-150 км, чтобы купировать условную угрозу запуска баллистической ракеты на ее территории. В таком случае к концу летнего сезона появится сухопутный проход к Приднестровью (сама республика будет освобождена). У Украины же останутся центральные регионы, за которые еще ей предстоит побороться.

Ранее Михайлов предположил, что Зеленский готовится к новой провокации для того, чтобы подтолкнуть Евросоюз к оперативным мерам по членству Украины в ЕС.