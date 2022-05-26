В альянсе заявили, что напрямую вмешиваться не собираются

Североатлантический альянс считает необходимым подготовку к затяжным боевым действиям на Украине – по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, конфликт будет вестись "на истощение".

Генсек альянса считает, что российская спецоперация продлится долго, однако никто не может назвать конкретный срок. Тем не менее, альянсу стоит готовиться к "большому периоду времени". Поэтому НАТО, по его словам, необходимо продолжать оказывать союзникам поддержку в виде обеспечения необходимым вооружением.

Столтенберг полагает, что перед альянсом на Украине стоят две задачи. Первая – оказание помощи ВСУ в виде снабжения вооружением, в рамках которого альянс поставляет "стандартное оборудование", которое применяет сам. Для этого украинскую армию необходимо обучать всему необходимому.

Вторая цель альянса, по словам Столтенберга – не допустить эскалации, при которой конфликт на Украине примет уже международные масштабы. Поэтому, заявил генсек, НАТО намерен оказывать поддержку ВСУ – хотя и "непрямую", во избежание эскалации ситуации.

По словам генсека, альянс нарастил собственное присутствие в восточной части своих границ, увеличив военный контингент до 40 тысяч человек при поддержке морских и воздушных сил.