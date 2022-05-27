Играющий в миротворца Вашингтон опасается, что Незалежная может спровоцировать куда более серьезный конфликт

Cоединенные Штаты и Киев решили провести в закрытом формате непубличный диалог, в ходе которого американская сторона указала коллегам из Киева на опасные последствия обстрелов российских территорий. Как пишет Reuters, речь идет о регионах, которые расположены вдали от границы Российской Федерации и Украины.

Представители Вашингтона выражают обеспокоенность фактом использования ВСУ оружия в обстрелах населенных пунктов Российской Федерации.

"У нас имеются опасения, что такие действия приведут к эскалации. Хотя мы не желаем устанавливать ограничения в географическом плане и слишком связывать Украине руки в возможностях использования того, чем мы их снабжаем", – приводит агентство заявление собственного источника.

В материале также говорится, что разведка Соединенных Штатов сообщила о риске "более непредсказуемой траектории" специальной военной операции РФ на Украине, передает "Пятый канал".

Один из высокопоставленных чиновников, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что у США и Киева присутствует "понимание" в области использования поставляемого для ВСУ вооружения, передает RT.