Сын британского политика попал в ожесточенную перестрелку с российским БТР

Сын британского политика попал в ожесточенную перестрелку с российским БТР
Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Он командовал группой иностранных военных

Британское издание Inews сообщает, что на одном из видео, опубликованных украинской стороной, на поле боя заметили сына специального представителя премьер-министра Бориса Джонсона по вопросам образования девочек Хелен Грант. Он руководил группой британских, американских и украинских солдат во время нападения на российский БТР. 

Бен Грант отправился на Украину в качестве добровольца, не сказав об этом своей матери. Ему 30 лет, он является отцом троих детей. Последние пять лет он служил в батальоне спецназа Королевской морской пехоты.

По информации СМИ, британский военный руководил миссией по уничтожению российских БТР на Украине. Во время одной из ожесточенных перестрелок именно он отдавал приказы по уничтожению бронемашины, в которой находились российские солдаты. Инцидент якобы произошел в минувший четверг – тогда группа из 27 британцев, американцев и украинцев штурмовала траншею.

Сообщается, что во время перестрелки серьезно пострадал один британский боец, который подорвался на российской мине. 

Ранее два гражданина Великобритании попали в плен в ДНР. За совершенные преступления местные власти могут их казнить.

Источник: Inews
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