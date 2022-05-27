Трое военных попали в плен

Воевавшие на стороне Украины подданные Великобритании и Марокко могут быть казнены. Об этом сообщает "Интерфакс".

В генпрокуратуре ДНР сообщили, что расследование в отношении иностранцев Шона Пиннера, Эндрю Хилла и Саадуна Брагима завершено. Им будет грозить высшая мера наказания – смертная казнь.

Ранее британский премьер Борис Джонсон призывал отнестить с милосердием к плененным гражданам Великобритании. Он призывал соблюдать права попавших в плен Пиннера и Хилла. Те, в свою очередь, просили политика поспособствовать их обмену на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.