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Воевавшие на стороне Украины подданные Великобритании и Марокко могут быть казнены. Об этом сообщает "Интерфакс".
В генпрокуратуре ДНР сообщили, что расследование в отношении иностранцев Шона Пиннера, Эндрю Хилла и Саадуна Брагима завершено. Им будет грозить высшая мера наказания – смертная казнь.
Ранее британский премьер Борис Джонсон призывал отнестить с милосердием к плененным гражданам Великобритании. Он призывал соблюдать права попавших в плен Пиннера и Хилла. Те, в свою очередь, просили политика поспособствовать их обмену на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.
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