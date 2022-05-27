Воевавших на Украине британцев хотят казнить в ДНР - СМИ

Воевавших на Украине британцев хотят казнить в ДНР - СМИ
Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Трое военных попали в плен

Воевавшие на стороне Украины подданные Великобритании и Марокко могут быть казнены. Об этом сообщает "Интерфакс". 

В генпрокуратуре ДНР сообщили, что расследование в отношении иностранцев Шона Пиннера, Эндрю Хилла и Саадуна Брагима завершено. Им будет грозить высшая мера наказания – смертная казнь. 

Ранее британский премьер Борис Джонсон призывал отнестить с милосердием к плененным гражданам Великобритании. Он призывал соблюдать права попавших в плен Пиннера и Хилла. Те, в свою очередь, просили политика поспособствовать их обмену на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. 

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
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