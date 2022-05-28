Ранее против политика дал показания Медведчук

Бывший президент Украины Петр Порошенко снова попытался уехать из Украины. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика страны".

По словам источника в правоохранительных органах, политик на автомобиле выехал на встречку в пропускном пункте Рава-Русская. Он хотел объехать очередь на выезд, однако был остановлен патрульными.

Ранее, экс-глава Украины ночью уже пытался покинуть страну через этот же пограничный пункт. Порошенко вместе с пятью охранниками хотел пересечь границу – ему нужно было поехать в Литву для участия ассамблее НАТО. В качестве подтверждения он предоставил копию распоряжения спикера Рады от 24 мая о командировке.

Пограничники посчитали документ подозрительным, поскольку не могли считать QR-код. Два часа его вместе с сопровождением продержали на границе, а после он уехал в обратном направлении.

Ранее оппозиционный политик Виктор Медведчук дал показания против бывшего президента Украины. По его словам, Порошенко был замешан в коррупционной схеме по делу о закупках угля в Донбассе.