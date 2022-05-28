Зеленский вспомнил про совет США за год до спецоперации

Зеленский вспомнил про совет США за год до спецоперации
Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеКак проходит спецоперация России на Украине. Онлайн
По его словам, сейчас страны могло бы уже не быть

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты предупреждали о вероятном военном конфликте между Украиной и Россией еще за год до начала спецоперации. Тогда Вашингтон советовал Киеву скорее эвакуировать население и начинать рыть окопы, однако следовать этому он отказался. 

В эфире телеканала NOS лидер заявил, что совет бить тревогу был, в некоторой степени, вредным. Он не согласился с оценкой США, что такие действия были необходимы тогда. Если бы год назад он пошел на это, то неминуемо в стране произошла бы волна паники.

"Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Теперь мы это прекрасно понимаем", – заявил Зеленский. 

По его мнению, если бы власти Украины тогда приняли бы другое решение, то сейчас экономики страны просто не существовало. 

Зеленский сообщил, что сейчас на фоне спецоперации дефицит бюджета составляет, как минимум, 5 млрд долларов. 

Источник: РБК ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей