По его словам, сейчас страны могло бы уже не быть

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты предупреждали о вероятном военном конфликте между Украиной и Россией еще за год до начала спецоперации. Тогда Вашингтон советовал Киеву скорее эвакуировать население и начинать рыть окопы, однако следовать этому он отказался.

В эфире телеканала NOS лидер заявил, что совет бить тревогу был, в некоторой степени, вредным. Он не согласился с оценкой США, что такие действия были необходимы тогда. Если бы год назад он пошел на это, то неминуемо в стране произошла бы волна паники.

"Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Теперь мы это прекрасно понимаем", – заявил Зеленский.

По его мнению, если бы власти Украины тогда приняли бы другое решение, то сейчас экономики страны просто не существовало.

Зеленский сообщил, что сейчас на фоне спецоперации дефицит бюджета составляет, как минимум, 5 млрд долларов.