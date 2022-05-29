Как проходит спецоперация России на Украине. Онлайн

Как проходит спецоперация России на Украине. Онлайн
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Российское наступление идет по плану

Российские войска успешно реализуют задачи, стоящие перед ними в рамках специальной военной операции по освобождению мирного населения Донбасса. Решение верховного главнокомандующего отказаться от штурма комбината "Азовсталь" и блокировать предприятие, где находились боевики, позволило сохранить тысячи солдат и офицеров.

Решение главнокомандующего Российской Федерации Владимира Путина отказаться от штурма одной из горячих точек конфликта – мариупольского завода "Азовсталь" и блокирование предприятия привело к тому, что боевикам пришлось поднять белый флаг и выйти на поверхность подземелья.

Таким образом, были сохранены жизни наших солдат и офицеров, а вояк противника развезли по госпиталям Донецкой народной республики, после лечения их ожидают допросы. Последние события спецоперации за период с 23-го по 29 мая – в трансляции "Утра". С ходом предыдущего этапа можно ознакомиться здесь.

17:20 Зеленский совершил поездку в Харьковскую область. Сообщается, это первая поездка президента за пределы Киевской области с начала СВО.

16:47 Украинские войска обстреляли Донецк и два окрестных поселка.

15:32 Украинская армия получила от Польши 18 современных самоходных гаубиц KRAB, сообщило Польское радио.

14:53 Жительница Донецка погибла в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщили в штабе теробороны ДНР.

13:45 Прага направила Киеву военную помощь на сумму 140 млн евро, сообщило информационное агентство ЧТК.

12:56 Украинский снаряд, предположительно от ракетной системы залпового огня "Ураган", упал на территорию Механического завода в Херсоне.

12:01 Средства ПВО РФ сбили в Днепропетровской области самолет Су-25 Украины.

11:45 ВКС РФ уничтожен крупный арсенал ВСУ на складской территории предприятия в Кривом Роге.

11:03 СК РФ установит роль родственника британского парламентария Гранта в боевых действиях на Украине.

10:23 Потери украинских подразделений в боях с НМ ДНР за прошедшие сутки составили 42 человека.

09:32 Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин вручил награды военным, отличившимся при освобождении Красного Лимана

29 мая

16:53 Украинский знак на въезде в Мелитополь заменили на надпись "Россия навсегда".

16:25 ВС РФ в ходе военной операции на Украине строго соблюдают нормы международного гуманитарного права, отметил Путин в разговоре с Макроном и Шольцем. 

15:24 Служба безопасности Украины инициировала арест активов "Роснефти" в стране.

15:20 Путин провел телефонный разговор с Макроном и Шольцем. Перзидент рассказал об опасности накачки Украины западным оружием и предупредил о рисках дестабилизации ситуации.

15:17 ВСУ обстреляли населенный пункт Горналь в Курской области. Пострадал один военнослужащий. 

14:28 Власти Украины отрицают, что Россия взяла под контроль Лиман.

14:04 Власти Белгородской области восстановили пострадавшие от обстрелов со стороны Украины дома в Белгороде.

12:27 Путин подписал закон о понижении предельного возраста для заключения первого контракта о военной службе.

11:37 Красный Лиман полностью освобождён от украинских националистов, сообщили в Минобороны РФ.

11:01 Херсонская область перешла на московское время.

10:21 Число голодающих в мире достигнет 218 млн из-за кризиса на Украине, считает вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Маурицио Мартина. 

28 мая

21:13 Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о новом обстреле села Нехотеевка, есть один пострадавший. 

20:28 Группа российских добровольцев из Чечни взяла под контроль всю линию соприкосновения в Северодонецке, заявил Кадыров.

20:16 Командование ВСУ планирует рассмотреть вопрос отхода из Северодонецка, чтобы избежать окружения.

20:04 Собор УПЦ принял решение о полной независимости и самостоятельности украинской православной церкви.

19:40 Украинские войска нанесли удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по поселку Сватово в ЛНР, в результате чего 2 человека погибли, 8 ранены, заявили в генпрокуратуре республики.

19:24 США не будут воевать из-за Украины, в том числе на море – Пентагон.

18:06 Белоруссия с 1 июня по 31 августа ограничивает доступ в пограничную полосу в трех районах у границы с Украиной.

17:50 Путин обсудил с канцлером Австрии Нехаммером Украину, Донбасс, продовольственный кризис и поставки газа.

17:02 Договоренности о том, что страны НАТО якобы не будут поставлять на Украину тяжелую военную технику, не существует, заявила глава минобороны Чехии Яна Чернохова. 

16:06 Бывший госсекретарь США Киссинджер попал в базу украинского "Миротворца" "за участие в информационной спецоперации РФ".

15:26 Силы ЛНР отрезали украинским силовикам все пути для отступления на территории республики – НМ ЛНР.

15:04 Международная федерация хоккея запретила сборным России и Белоруссии участвовать в чемпионате мира 2023 года.

14:26 Украинские военные, отступая, подорвали переправу через реку Лугань под Троицким, военные инженеры ЛНР наладили переправу.

13:25 Глава СК России Александр Бастрыкин провел в Мариуполе совещание штаба по расследованию преступлений украинских военных.

12:40 Песков про заявления Зеленского о готовности к переговорам: это контрастирует с тем, что переговорный процесс заморожен по решению Киева.

11:50 Российские ПВО сбили МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области, ВКС России также  высокоточными ракетами уничтожили пусковую установку ЗРК "Бук-М1-2" и радиолокатор подсвета и наведения украинского С-300, пишет URA.ru.

10:55 Боевики запрещенного в России националистического батальона "Азов"* в ходе военных действий применяли в Мариуполе коллиматорные прицелы L3 EOTech производства США, передает телеканал "360".

10:13 ФСБ перекрыла канал поставки огнестрельного оружия в Крым с территории Украины.

09:34 Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код +7, в регионы зашли новые операторы.

08:55 Предприятия украинских инвесторов, которые выделяли деньги националистическим батальонам, перейдут в госсобственность, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

07:50 Украинские националисты, в том числе участвовавшие в боевых действиях в Донбассе, пытаются проникнуть в Россию под видом беженцев, уже выявлены порядка 250 таких лиц, сообщил глава Погранслужбы ФСБ Кулишов.

27 мая

21:55 Для обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов Одессы, Николаева, Черноморска, Херсона, Очакова и Южного внесены коррективы в маршрут коридора, действующего в Черном море. Время действия движения – ежедневно с 08.00 до 19.00 по МСК, ответственность за безопасность судов на украинской стороне.

20:55 Медведев: выдвигаемые Зеленским "условия перемирия" категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе.

20:10 Лавров: Москва предостерегает, что поставки вооружений на Украину, способных наносить удары по территории РФ, станут шагом к неприемлемой эскалации.

19:07 МО РФ: силами ВМФ РФ устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда.

18:47 Несмотря на созданные РФ условия для безопасного выхода шести ранее заблокированных Украиной иностранных сухогрузов из акватории Мариуполя, руководством стран компаний-судовладельцев меры по выводу не приняты – МО России.

18:15 Казаки Волжского казачьего войска сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины под селом Терновая Чугуевского района Харьковской области.

17:08 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что весь день продолжается обстрел села Журавлевка со стороны Украины. В результате обстрелов ранена женщина.

16:33 Росгвардия задержала пособников Службы безопасности Украины в Харьковской области, их передали в компетентные органы

15:55 МИД РФ: Россия считает оправданным взятие российскими военными под охрану Запорожской АЭС для предотвращения утечек радиоактивных материалов.

15:30 Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую, выпустив в сумме восемь снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

14:15 Один человек пострадал при последнем обстреле приграничного с Украиной района Курской области.

13:57 На "Азовстали" могут оставаться десятки боевиков, заявил Басурин.

13:21 Курский губернатор сообщил, что украинские войска обстреляли окраину села Воробжа, пострадавших нет.

12:44 Первый этап Мариупольского трибунала над украинскими нацистами может быть проведен до конца этого лета.

12:22 Минобороны России показало пуск крылатой ракеты Р-500 комплексом "Искандер-К" по украинскому военному объекту.

12:03 У Днепровского в Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военных боевого расчета и 15 прибывших с охраной зарубежных специалистов.

11:28 Турчак предложил создать в Донбассе особую экономическую зону.

11:02На "Азовстали" схватили забившихся в тайные норы боевиков.

10:32 ВСУ практически без боя сдали город Светлодарск в ДНР.

10:10 Проведение референдума по вхождению в состав РФ целесообразно лишь после выхода на конституционные границы ДНР и ЛНР – Пушилин.

09:50 В украинских войсках есть заградотряды, которые должны расстреливать отказывающихся участвовать в боевых действиях, сообщил пленный военный.

09:23 Российская военная полиция обнаружила в Херсонской области украинский схрон с оружием, сообщили власти региона.

08:55 Число украинских пленных в ЛНР и ДНР составляет около восьми тысяч.

08:15 Три мобильных комплекса информирования населения развернуты в Мариуполе, они транслируют новости с федеральных и республиканских телеканалов.

08:02 Южная Корея планирует направить на Украину в качестве очередной партии помощи противогазовые маски и фильтры на 1,1 млн долларов.

26 мая

21:44 Минобороны призвало ВОЗ и МККК возобновить поставки лекарств в Донбасс.

21:35 Минобороны РФ сообщило, что открывает два коридора для выхода иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях.

20:55 Глава МИД Украины Кулеба заявил, что у Киева нет предварительных условий для возобновления переговоров с Москвой.

20:09 Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для граждан РФ и поручил премьер-министру проработать вопрос.

19:28 Кадыров заявил, что российские силы зашли в Лисичанск, почти зашли в Северодонецк, украинские боевики несут потери, у них паника.

18:45 Более половины территорий Красного Лимана перешли под контроль ДНР. Остались считанные дни до полного освобождения, заявил глава республики Пушилин.

18:13 Перспектива ядерного конфликта на Украине стала возможной – Управление координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

17:43 Путин поручил регионам поддержать все семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

16:41 Губернатор Белгородской области сообщает об обстреле села Журавлевка со стороны Украины, повреждено 5 домов, есть пострадавший.

16:37 Путин и Шойгу приехали в госпиталь к военнослужащим, которые были ранены на Украине и в Донбассе.

16:20 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация в Донбассе "чрезвычайно плоха" для украинских войск.

16:13 Народная милиция ЛНР сообщила о практически полном окружении Северодонецка.

15:27 Администрация Белгородской области назвала фейком распространяющееся в сети постановление губернатора о якобы вводе ограничений для местных жителей из-за украинских дронов-камикадзе.

14:26 Экипаж фрегата Черноморского флота осуществил запуск трех крылатых ракет "Калибр" по наземным целям на Украине.

14:12 Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.

13:04 На севере ДНР идут самые активные боевые действия, там же происходит самое серьезное продвижение, заявил Басурин.

12:11 Путин 25 мая посетит в одном из московских госпиталей бойцов, раненых в ходе спецоперации на Украине.

11:29 В Запорожье уничтожены цеха завода "Мотор Сич", выпускавшие двигатели для украинской боевой авиации.

11:11 Порт Мариуполя начал работать в обычном режиме.

10:55 Росгвардейцы обнаружили в Харьковской области крупную партию оружия и боеприпасов.

10:34 МИД России: говорить о создании в Херсонской области российской военной базы преждевременно.

10:13 Народная милиция ЛНР  взяла под контроль поселок городского типа Луганское.

09:50 Подразделения ЛНР взяли под контроль населенный пункт Тошковка в Попаснянском районе. 

08:51 Восемьдесят школ на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики возобновили работу.

08:20 Жители освобожденных земель Незалежной активно изъявляют желание получить российские паспорта. На данный момент около 70% жителей Херсонской, Запорожской, а также части Николаевской областей изъявили такое желание.

07:27 Неожиданная находка в тайнике украинских нацистов заинтриговала следователей РФ.

25 мая

21:47 СБУ и ВСУ с подачи Запада заминировали элеватор под Днепром и размесили установки РСЗО на территории зернового комбината в ЛНР.

21:15 Артиллерийский снаряд украинских силовиков пробил крышу и попал в квартиру жительницы Первомайска в ЛНР.

21:00 Сотрудник ОБСЕ попался на передаче секретных данных о Донбассе разведчику США.

20:27 Генпрокурор Украины допустила возможность обмена осужденного российского военного Шишимарина.

19:53 Трибунал над боевиками "Азова" пройдет в несколько этапов, один из первых будет в Мариуполе, заявил Пушилин.

19:11 Пушилин заявил, что идёт активная фаза освобождения Красного Лимана, подразделения ДНР уже зашли в сам город.

18:13 Завершилось разминирование мариупольского порта и прилегающего побережья Азовского моря, обезврежено свыше 12 тыс взрывоопасных предметов.

17:46  Росгвардейцы за неделю обеспечили выдачу более 85 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской и Запорожской областей.

17:23 Зеленский: Киев сядет за стол переговоров с Россией после того, как "вернет свои территории, утраченные с 24 февраля".

16:59 Жители Мелитополя могут оплачивать коммунальные услуги как в гривнах, так и в рублях.

16:24 ВСУ предпринимали попытки нанести удар по территории Запорожской АЭС с помощью беспилотников-камикадзе, однако эти нападения были предотвращены.

15:54 Диверсионная группа из пяти человек была задержана в Энергодаре, сообщил замглавы ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

15:21 В Херсоне работает ПВО, слышен запуск как минимум 3 зенитных ракет, предварительно, сбиты цели на окраине города.

15:00 Вассерман указал на переломный момент спецоперации.

14:36 Силы ДНР не планируют входить в Авдеевку, город будет блокирован, сообщил представитель НМ ДНР Басурин.

13:02 Шойгу заявил, что на союзников России по ОДКБ оказывают давление, Москва окажет им всю необходимую помощь.

13:01 Порт и акватория в Мариуполе фактически разминированы – представитель НМ ДНР Эдуард Басурин.

12:28 Республики Донбасса не вернутся обратно в состав Украины – Медведев.

12:20 Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Украинской Правде" заявил, что до конца текущего года "как минимум" украинские военнослужащие должны зайти на территорию Крыма.

11:04 Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками в операции на Украине.

10:33 В Сети сообщают, что российские войска освободили Светлодарск.

10:18 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стране недостаточно оружия, которое ей передают, и призвал партнеров ускорить поставки.

10:06 Под Авдеевкой идут ожесточенные бои, сообщают "Известия".

9:37 Губернатор Курской области продлил "жёлтый" уровень террористической опасности ещё на две недели – до 8 июня.

9:01 Росавиация продлила ограничение полетов в ряд аэропортов юга и центральной части РФ до 31 мая 2022 года.

8:09 Власти Херсонской области подтвердили намерение присоединиться к России, они также попросили Путина разместить в регионе военную базу. 

24 мая

21:49 Минобороны России: в Путивле Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Сейм и Любка, которые они планируют взорвать и обвинить Вооруженные Силы РФ.

21:40 Украинские националисты планируют провокацию в Авдеевке с целью обвинения Народной милиции ДНР в обстрелах населённых пунктов, говорится в полученных ДНР разведданных.

21:11 Следственный комитет РФ установил личности еще троих командиров ВСУ, причастных к совершению военных преступлений против мирного населения Донбасса. 

20:49 Установлены личность и "боевой путь" нациста, который вышел из подвалов "Азовстали" и сдался в плен.

20:04 Дания передает Украине противокорабельные ракеты "Гарпун" и пусковые установки к ним, заявил глава Пентагона.

19:15 Батарея "Гиацинт-С" уничтожила подразделение гаубиц ВСУ производства США на Украине.

18:15 Херсонская область полностью перейдет на взаиморасчеты в рублях до конца года, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Стремоусов.

17:45 Племянник замминистра обороны России Евкурова погиб во время спецоперации на Украине, сообщил преемник Евкурова на посту главы Ингушетии Калиматов.

16:25 По предварительной информации, ведется наступление на позиции ВСУ в Красном Лимане (ЛНР). Бои идут на северных окраинах города.

15:00 Бивалютная зона официально вводится с 23 мая в Херсонской области, рубль будет ходить наряду с гривной – глава администрации региона Сальдо.

14:24  Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую из минометов.

13:48 Российский военный Вадим Шишимарин получил пожизненный срок на Украине. Молодой человек участвовал в спецоперации и был взят в плен. Суд признал его виновным в убийстве 62-летнего жителя Сумской области.

13:31 В ДНР заявили о блокировке путей поставок боекомплектов и техники ВСУ в Донбассе.

13:05 В ДНР готовят документы для проведения трибунала над военнопленными с "Азовстали", заявил глава республики Денис Пушилин.

12:38 Четыре ракеты "Калибр" были запущены с подводной лодки ЧФ для уничтожения вооружения 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

12:15 Кабмин РФ выделил порядка 28,3 млн рублей на медицинское обеспечение волонтеров, работающих в ЛДНР.

11:34 Росгвардейцы разминировали мост и захватили два бронетранспортера в Харьковской области.

11:02 На изюмском направлении российские военные захватили у украинской армии много американских крупнокалиберных пулеметов системы Браунинга.

10:43 Украинские войска, отступая с изюмского направления, оставили много растяжек у населенных пунктов и в лесах. 

10:16 Российские военные помогли херсонским фермерам разминировать поля для проведения сельхозработ.

09:34 Силы ПВО РФ не допустили ночью провокацию со стороны Украины в Рыльском районе Курской области, заявил глава района Андрей Лисман.

09:13 Батарея "Гиацинт-С" уничтожила подразделение гаубиц ВСУ производства США.

08:47 Инженерные подразделения ВС РФ ведут разминирование территории "Азовстали", за двое суток уничтожено уже более 100 взрывоопасных предметов. 

08:18 Власти ДНР за прошедшие сутки эвакуировали из Мариуполя в Безыменное 257 человек, в том числе 30 детей.

08:00 Стало известно, что перед выходом с "Азовстали" боевики устроили очередную подлость.

03:28 Боевики запрещенного в РФ "Азова" уничтожали доказательства своих преступлений в Донбассе 

23 мая

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