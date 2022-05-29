У политика наступили не лучшие времена

Накануне широкий резонанс получило неудавшееся бегство бывшего украинского лидера Петра Порошенко за границу. Политик стремился попасть на территорию Польши, однако был вынужден повернуть назад. На этом фоне бывший депутат Верховной рады Илья Кива напомнил Порошенко слова российского главнокомандующего Владимира Путина.



Глава нашей страны заявлял, что готов предоставить скандальному украинскому деятелю политическое убежище на территории Российской Федерации. Кива считает, что для Порошенко пришло время воспользоваться заманчивым предложением и сбежать с Украины на земли России.

Украинский деятель напомнил, что российский лидер всегда держит свое слово и обязательно поможет опальному Порошенко. При этом Кива допустил, что в какой-то момент с мольбой о помощи к Владимиру Владимировичу может обратиться и украинский глава Владимир Зеленский – когда придет время спасаться "от коварного Запада".

К слову, недавно стало известно, что на Украине запахло госпереворотам. Эксперты назвали неожиданную кандидатуру на пост президента.