На практике все оказалось значительно сложнее, чем в фантазиях боевиков

Ни для кого не секрет, что на стороне киевского режима "доблестно" сражаются иностранные наемники. Однако, как оказалось, условия несения службы далеки от идеальных. Так, западные боевики пожаловались на ужасное обмундирование и старое снаряжение. Сложные условия ведения боев заставляют наемников решаться на крайние меры.



Сообщается, что иностранных наемников бросали на поле боя с недостаточным вооружением. Разумеется, в таких условиях им приходилось нести огромные потери. Такое положение дел сильно опечалило приехавших в Незалежную боевиков. Люди жалуются на то, что им выдавали ракеты без батарей для пусковой установки – по факту оружия являлось грудой металла.

В итоге многие наемники приняли решение сбежать с поля боя. В этом вопросе любые методы оказались хороши. Некоторые начали симулировать травмы, а другие ломали пулеметы, желая выдать повреждения за боевые попадания противника. В итоге в одном из отрядов 8 из 20 добровольцев самовольно покинули свои посты и уехали.

Стоит отметить, что и высокопоставленные политики не прочь сбежать с Украины. Недавно беглецу-неудачнику Петру Порошенко припомнили слова Владимира Путина.