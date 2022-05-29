Скандальный инцидент произошел в Варшаве

Украинские беженцы продолжают осваивать территории европейских государств. Стоит отметить, что многих жителей "просвещенных" стран Европы часто не устраивает поведение гостей с Незалежной. Так, многочисленные скандалы с участием украинских беженцев уже стали обыденностью в Евросоюзе. Очередной резонансный инцидент произошел в Польше.



Там местная жительница чуть ли не с кулаками набросилась на гостью с Украины. Беженка трудится продавщицей в одном из варшавских магазинов. Однако ее поведение и подход к работе вывел из себя одну из польских покупательниц.

Разъяренная дама обвинила украинку в том, что она порекомендовала ей не тот хлеб. В итоге конфликт перешел на крик и нецензурную брань. Полячка громко объявила, что не желает видеть украинку на своей родине.

"Вон из моей страны!"– закричала вышедшая из себя полячка.

К слову, недавно широкий резонанс получила скандальная история с беженкой, которая требовала обеспечить ей бесплатный проезд в польской электричке.

