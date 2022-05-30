Сражение идет на нескольких фронтах

Союзные войска РФ и ЛДНР продолжают выполнять задачи, поставленные в рамках спецоперации по защите мирных жителей двух донбасских республик. При этом, как подчеркнул знаменитый военный корреспондент Александр Сладков, есть еще одно важное поле битвы с украинскими нацистами.



Разбить сопротивление вояк Вооруженных сил Украины способен мощный психологический удар, который может быть нанесен со стороны нынешних подстрекателей киевского режима. Речь идет о заметном колебании ряда государств, которые подумывают о выходе из антироссийской коалиции.

По мнению Сладкова, как только русофобское объединение покинет хотя бы одна мощная страна, Незалежная впадет в состояние шока, передает интернет-издание "Общественная служба новостей".

"Это будет для них таким шоком, который станет страшнее любого военного поражения", – подчеркнул военкор.

Эксперт отметил, что сейчас заметны серьезные колебания, которые объясняются собственными экономическими интересами, у таких стран, как Венгрия, Турция, Франция и даже Германия. Прекращение поддержки с их стороны бесповоротно подорвет моральный дух украинских силовиков.