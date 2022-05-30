В МВД Украины предложили выпускать мужчин из страны за деньги

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Гениальная идея пришла в голову советника руководителя ведомства

Украинские власти продолжают поражать общественность необычными выходками и инициативами. Так, сегодня, 30 мая, советник главы украинского Министерства внутренних дел Виктор Андрусив выступил с гениальной идеей выпускать незалежных мужчин за пределы украинского государства за деньги.

По мнению государственного деятеля, справедливой платой за возможность покинуть земли Незалежной будет сумма в размере от трех до пяти тысяч долларов. Речь идет о представителях сильного пола, находящихся в призывном возрасте.

Судя по всему, таким оригинальным образом советник главы МВД хочет пополнить украинскую казну.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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