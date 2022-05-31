В МИД ответил на угрозы Арестовича устроить "истерику", если Вашингтон не передаст ВСУ ракетные системы залпового огня

Группа неоконсерваторов из американских демократов пытается использовать киевскую администрацию для оказания давления на Белый дом, чтобы попытаться склонить его к согласию на поставки реактивных систем залпового огня, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее Джо Байден заявил, что американская сторона не намерена отправлять на территорию Украины вооружение, которое будет использоваться для нанесения ударов по РФ. По словам Захаровой, заявление Вашингтона спровоцировало истерику в Киеве. Майкл Макфол назвал решение Белого дома ошибочным и выразил надежду, что администрация пересмотрит свое решение. А советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович пригрозил американцм "образцово-показательной истерикой".

По мнению Захаровой, в аппарате президента Соединенных Штатов "прогибают" его же союзники из Демократической партии, которые используют "киевских клоунов".

Ранее российский дипломат оценила слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о "вынужденных" покупках российской нефти. Захарова выразила мнение, что при подобной логике у России можно покупать не только нефть, но и вообще все, что душе угодно – и продолжать продавливать в Брюсселе санкционный кейс, требуя того же от остальных стран.