Киев продал соседям собственный суверенитет

Польская сторона, вероятнее всего, уже начинает переходить к захвату западных регионов Украины, сообщил секретарь Совбеза Российской Федерации Николай Патрушев, выступая на выездном совещании органа в Казани.

Госслужащий обратил внимание на высказывание польского лидера Анждея Дуды, выразившего не так давно надежду на то, что в скором времени у Украины и Польши не будет никаких границ, и оба народа смогут проживать совместно на одной и той же территории.

Вероятнее всего, считает Патрушев, Варшава уже на практике реализует собственный план по захвату территорий Украины. В противовес этому президент Украины Владимир Зеленский обвиняет в сепаратизме население Донбасса.

"В этом случае украинский суверенитет не волнует ни самого главу государства, ни Соединенные Штаты с их союзниками. Они готовы пожертвовать интересами народа Украины для реализации собственных целей", – высказался Патрушев.

Секретарь Совбеза добавил, что на фоне текущей ситуации на Украине корпорации и банковские организации Соединенных Штатов ведут стремительную экспансию в Европу, уже взяв под контроль часть местного газового рынка.