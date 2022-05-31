А вот вышестоящие начальники постеснялись призвать незалежных к ответу

Поведение украинских беженцев на просторах Европейского союза начинает серьезно раздражать простых местных жителей. Очередной скандал произошел в польском городе Гдынь. Там украинцы начали качать свои права в общественном транспорте. Удивительно, но начальство компании посчитало более уместным наказать своих же сотрудников.



Инцидент произошел из-за того, что украинцы пытались доказать билетным контролерам, что имеют особые привилегии. Беглецы с Незалежной попросту не хотели платить за билеты в автобусе. Однако эта льгота давно отменена для выходцев с Украины. Эту простую истину билетные контролеры пытались растолковать обнаглевшим украинцам.

Однако бравые незалежные решили настоять на своем и требовали, чтобы их везли бесплатно. За такое несносное поведение билетные контролеры обозвали их "паразитами и бандеровцами". Один и вовсе вспомнил тяжелую историю своей семьи и объявил, что предки украинцев-бандеровцев убили его бабушку.

В итоге завязалась драка. На записях с видеокамер видно, что именно украинцы были инициаторами конфликта, однако начальство транспортной компании почему-то решило наказать контролеров.

К слову, недавно украинка устроила похожий скандал в польской электричке.