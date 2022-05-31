Российские бойцы последовательны и неумолимы

Уже в ближайшие дни или недели союзным войскам Российской Федерации и ЛДНР удастся полностью освободить Донбасс, уверен опытный немецкий военный эксперт Роланд Катер. Также генерал-лейтенант в отставке назвал следующую цель наших военных после полного освобождения донбасских территорий.



Как подчеркнул специалист из Германии, особенность ведения боевых действий со стороны наших военных – это четкая последовательность шагов. Сейчас российские войска методично уничтожают нацистов и освобождают захваченные ими территории.

По мнению Катера, после взятия под полный контроль Донбасса, Вооруженные силы России приступят к созданию сухопутного коридора в Крым.

Немецкий отставной генерал подчеркнул, что наши военные используют "очень ясную тактику", которая, в частности, подразумевает "укрепление в сухопутном коридоре на Крымский полуостров".

Тем временем, в Незалежной ситуация складывается не лучшим образом. Недавно стало известно, что на Украине запахло государственным переворотом. Российские аналитики назвали неожиданную кандидатуру на пост президента.