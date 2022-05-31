Западные поставки не способны помочь незалежным

Российские военные продолжают успешно реализовывать задачи, поставленные в рамках спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. В то же время националисты при поддержке западных кураторов стараются прорвать нашу оборону, однако терпят поражение за поражением. Почему ситуация складывается таким печальным образом для украинских боевиков, объяснил полковник запаса Борис Подопригора.



Эксперт напомнил, что украинцы безуспешно пытаются прорвать российскую оборону в Херсонской области. При этом известно, что нацистов под завязку накачали прославленными "Байрактарами" и "Джавелинами". Однако западное оружие не способно изменить ход проведения специальной операции.

Подопригора объяснил, что большая часть вооружения, которое отправляют на украинскую территорию, совсем неизвестна украинским бойцам. Вояки худо-бедно могут разобраться с оружием, которое принадлежало Варшавскому договору, а вот все новинки ставят украинцев в тупик.

В то же время эксперт отметил, что на Украину отправляют устаревшие модели, эффективность которых оставляет желать лучшего. Таким образом, хваленая поддержка Запада в руках украинцев превращается в груду бесполезного металла.

К слову, недавно эксперт Виктор Баранец заявил, что военный козырь Российской Федерации привел в ужас генералов НАТО.