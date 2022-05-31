Названо условие приближающегося краха марионеточного киевского режима

Названо условие приближающегося краха марионеточного киевского режима
Фото: www.pixabay.com
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Украинские власти понимают, что им осталось недолго

В последнее время даже самые оголтелые западные эксперты перестали заявлять, что Украина вот-вот якобы одержит победу над Российской Федерацией. Всем здравомыслящим специалистам понятно, что союзные войска РФ и ЛДНР планомерно уничтожают украинских националистов и в конце концов одержат сокрушительную победу.

Как отмечают аналитики интернет-издания "Свободная пресса", сейчас большинству представителей экспертного сообщества понятно: марионеточный киевский режим находится на грани обрушения.

Сегодня российские военные успешно продолжают освобождать территории Донбасса от нацистов. Многие специалисты сходятся во мнении, что после решения данной задачи управляемый западными кураторами киевский режим рухнет: "марионеточный киевский режим падет вместе с Донбассом".

Именно поэтому, по мнению аналитиков, украинский лидер Владимир Зеленский пытается найти способ провести переговоры с Москвой. Единственным спасением для киевских верховодцев является прекращение боевых действий.

К слову, недавно немецкий генерал в отставке озвучил следующую цель Вооруженных сил Российской Федерации после освобождения Донбасса.

Источник: Свободная пресса ✓ Надежный источник
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