Пострадали около 700 человек

Российская группировка хакеров RaHDIt взломала сервера СБУ и украла персональные данные сотрудников. Инвормацию подтвердили в спецслужбах России РИА "Новости".

Всего под удар попало около 700 человек. В базе оказались фото, телефоны, адреса проживания и интимная информация специалистов украинской Службы безопасности, передает RT.

Как сообщают хакеры, один сотрудник занимался поиском в интернете сексуальных партнеров мужского пола, некоторые оказались свингерами, кто-то ранее был осужден за употребление и хранение наркотиков, а часть испытывала увлечение азартными играми, пишет "Свободная пресса".

После начала спецоперации между Россией и Украиной развернулось противостояние и в киберпространстве. С украинской стороны в самом в конце февраля-начале марта были взломаны сайты большинства российских СМИ.

В последнее время в Сеть все чаще утекают данные пользователей российских сервисов – "Яндекс.Еды", Delivery Club, ГИБДД и подобных. Хакеры публикуют телефоны, домашние адреса и автомобильные данные на специальной карте. По заявлению взломщиков, такие действия они предпринимают, чтобы показать людям, насколько они незащищены в киберпространстве.