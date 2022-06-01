Зеленский резко высказался о Владимире Путине

Зеленский резко высказался о Владимире Путине
Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Он назвал главу России "слабым лидером"

Владимир Зеленский дал интервью телеканалу Newsmax, в котором сделал резкое заявление о президенте России. Украинский глава перешел на личности, говоря о Владимире Путине. 

Президент Украины полагает, что его российский коллега является "слабым лидером". Так он отреагировал на неподтвержденную информацию о том, что якобы Россия совершает на него покушение – ее распространяет украинская сторона, в то время как официальные представители российской власти отмечают, что планов по ликвидации Зеленского нет. 

"Попытка убить лидера той или иной страны – это, я бы сказал, слабость. Если ты не можешь вести диалог – это слабость. Слабые лидеры будут держать рядом с собой тех, кто слабее его. А кто сильный лидер? Тот, кто уверен в себе. Тот, кто не боится, что сильные люди могут съесть его заживо", – заявил президент.

Также в интервью он сообщил, что ежедневно на восточном направлении страны погибает порядка 60-100 солдат ВСУ, еще около 500 получают ранения, передает Общественная служба новостей

По его словам, Украина остро нуждается в поставках РСЗО со стороны США – системы нужны украинским солдатам не для того, чтобы наносить удары по российским территориям, как опасаются в Вашингтоне. Он уверил, что у Киева нет никакого интереса в ведении боевых действий внутри России, передает телеканал "360".

Источник: Newsmax
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