"Челюсти уронили на колени": военный козырь РФ привел в ужас генералов НАТО

"Челюсти уронили на колени": военный козырь РФ привел в ужас генералов НАТО
Фото: www.pixabay.com
Некоторые страны до конца не верили, что Россия обладает мощным вооружением

Проведение специальной военной операции по защите мирных жителей двух донбасских республик предоставило нашей стране возможность продемонстрировать мощь современного вооружения. По мнению известного политолога Виктора Баранца, недавний пуск ракет "Кинжал" заставил натовских генералов задрожать от ужаса.

Военный эксперт напомнил, что на сегодняшний день нет оборонительных систем, которые могли бы противостоять нашим "Кинжалам". Скорость баллистических ракет достигает таких показателей, что любой самый современный компьютер попросту не успеет отреагировать на пуск снаряда.

Баранец подчеркнул, что реальное боевое применение вооружения заставило Лондон, Вашингтон и других членов Североатлантического альянса вздрогнуть.

"Генералы НАТО, которые говорили, что такого оружия у России нет, челюсти уронили на колени, когда увидели "Кинжал" не только на параде, но и в успешной работе", – подчеркнул специалист.

Любопытно, что буквально недавно британские эксперты признали: Великобритания беззащитна перед таким мощным вооружением, как "Кинжалы".

Источник: Народные новости ✓ Надежный источник
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