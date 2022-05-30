У королевства нет возможностей для перехвата мощных ракет

Несмотря на воинственные заявления и показную браваду, многие западные страны не способны тягаться по военной мощи с Российской Федерацией. Например, именитый британский профессор Эндрю Футтер отметил, что сейчас у Соединенного Королевства нет ресурсов для противостояния нашим баллистическим ракетам.



Как отмечает интернет-издание РИА ФАН, речь, в частности, идет о мощном комплексе "Кинжал". На сегодняшний день военные эксперты не могут защитить Лондон, так как не способны перехватывать и ликвидировать наши ракеты.

Британский аналитик Алекс Лорд и вовсе считает отечественные "Кинжалы" супероружием, которое способно сровнять с землей обширные британские территории.

В целом эксперты из Великобритании сошлись в печальном для лондонской администрации мнении о том, что на сегодняшний день страна фактически является беззащитной перед мощнейшими российскими ракетами.

Стоит отметить, что дела в военной сфере Соединенного Королевства оставляют желать лучшего. Недавно британские вояки пожаловались на то, что местное Минобороны расселяет их в ужасных домах с крысами и плесенью.