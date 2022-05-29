Наружу вылезла весьма неприятная правда о королевстве

Начиная с 1990-х годов в информационном пространстве активно сооружался миф о благостной жизни на Западе. Мол, именно в Европе и США граждане могут жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. Однако реальность очень далека от этих россказней. Например, сегодня британским военным приходится жаловаться в СМИ, чтобы привлечь внимание к нечеловеческим условиям своей жизни.



Стараниями журналистов наружу выплыла весьма неприглядная правда. Оказалось, что бравых британских вояк расселяют в ужасные квартиры. Защитники королевства вынуждены жить в аварийных домах, зараженных плесенью. При этом компанию им составляют крысы, а также мерзкие насекомые.

Почему британское Минобороны обеспечивает своих военных отвратительным жильем, не сообщается. Однако люди уже не могут терпеть ужасные условия. Жена одного из британских вояк рассказала, что однажды им пришлось вскрывать половицы, чтобы избавиться от зловонного трупа крысы.