Захарова предложила Европе необычный способ "позлить" Путина

Захарова предложила Европе необычный способ "позлить" Путина
Мария Абросимова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дипломат высмеяла странное заявление главы Еврокомиссии

Не совсем понятное с точки зрения разумности заявление руководительницы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что европейцы "вынуждены" покупать нашу нефть, получило широкий резонанс. Нашумевшее высказывание с иронией прокомментировала официальная представительница МИД Мария Захарова.

Госпожа Урсула считает, что приобретение Европой наших энергоресурсов навредит России и лично главнокомандующему Владимиру Путину, который на других рынках "мог бы заработать еще больше".

Сотрудница главного внешнеполитического ведомства нашей страны предположила, что следуя такой оригинальной логике, можно выкупить и другие ресурсы, которыми богата Россия, отмечает RT. Например, зимой у нас большие снежные завалы. Мария предположила, что будет, если раскрыть эту "тайну" европейцам.

"Сказать, что снега зимой много, мы на нем неплохо зарабатываем. Ведь весь скупят от злости", – передает слова дипломата телеканал "360".

К слову, недавно опытный эксперт Дмитрий Куликов рассказал, как ставка западных стран на экономический блицкриг против России развязала руки Москве и Минску.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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