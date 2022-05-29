Зарубежные деятели сами пострадали от неправильной стратегии

После решения Российской Федерации встать на защиту мирных жителей двух республик Донбасса коллективный Запад стал бить по нашей стране беспрецедентной по масштабам санкционной дубиной. Однако это решение оказалось стратегическим провалом, считает известный политолог Дмитрий Куликов.



Эксперт отметил, что вместе с Россией под санкционный каток попала и Белоруссия. Американцы и европейцы всерьез рассчитывали, что Москва и Минск не смогут выдержать такое мощное давление. После краха экономических систем двух братских государств, на который рассчитывали западные деятели, обе страны должны были пойти на все возможные уступки. Однако план Запада провалился.

По мнению Куликова, попытка США и ЕС провести экономический блицкриг привела к тому, что утвержденная с 1991 года финансовая система рухнула. Известно, что на протяжении трех десятилетий и Россия, и Белоруссия во многом зависели от Запада.

"Теперь у России и Белоруссии развязаны руки, они перестали быть объектом эксплуатации", – отмечает Куликов.

Как подчеркнул эксперт, теперь страны должны правильно воспользоваться появившейся "свободой".