Страна будет искать другие рынки, считают журналисты

Европейский союз согласовал введение частичного эмбарго на нефть, поставляемую из Российской Федерации. Аналитики из агентства Bloomberg подсчитали потери, с которыми Россия может столкнуться из-за очередных ограничительных мер. Так, запрет на морской экспорт нефти принесет убытки в 10 миллиардов долларов, еще 12 миллиардов страна может недосчитататься из-за прекращения поставок нефти по северной нитке "Дружбы".

Как отмечает источник, в прошлом году РФ поставляла порядка 720 тысяч баррелей в сутки в Европу за счет своего магистрального трубопровода. Большая часть поставок приходилась на ФРГ с Польшей, которые отказались от российской нефти, не согласовав решение с Евросоюзом. Еще порядка полутора миллиона баррелей суточно поставлялись морским путем (это три четверти от всего экспорта нефти из РФ).

РФ, говорится в материале, вынужденно сосредоточится на азиатском направлении, где нефть продается с существенной скидкой (на 34 доллара дешевле в сравнении со стоимостью фьючерсов на Brent).

Однако, пишет RT, эмбарго не коснется импорта нефи по трубопроводу, о чем ранее сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Российские парламентарии же полагают, что потери будут минимальными, сообщает "Общественная служба новостей".