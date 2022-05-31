Страдать за абстрактные принципы не желает никто в "оплоте демократии"

Санкционные меры, введенные Западом – довольно долгая история, однако постепенно некоторые из них изживут сами себя. Лидеры многих стран начали осознавать, что речь идет об обоюдоостром оружии, считает политолог Юрий Светов.

Если руководители таких стран, как Британия и ФРГ, оправдывают подобные меры "платой за свободой" с призывом к населению экономить на воде и еде с транспортом, то остальные – такие как премьер Венгрии – указывают, что в этой связи нужно подумать, прежде всего, о собственном населении. И из-за этого затормозили шестой санкционный пакет.

Наивно, однако, надеяться на отмену санкций, вопрос которых курируют Штаты – пока Вашингтон считает, что сможет "заткнуть" Россию кнутом, ничего не изменится. Хотя основная проблема для Запада – Китай, вокруг которого и затеваются подобные игры. Санкционные меры – история, которая будет продолжаться еще долгие годы. Впрочем, некоторые рестрикции "отомрут", потому что мешают существованию целых государств, полагает политолог.

А экономист Джон Росс считает, что Штаты обрекают себя на голод из-за санкций против Российской Федерации.