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Последние месяцы обнажили реальное отношение ряда западных государств к нашей стране. Антироссийские настроения захлестнули "просвещенных" европейцев и вылились в беспрецедентное противостояние с Москвой. При этом некоторые здравомыслящие американские эксперты бьют в колокол и призывают Европу сменить политику, ведь в противном случае их ждут не лучшие времена.
Так, эксперт американского издания OilPrice Осама Ризви отметил, что реализация планов Европы по отказу от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям.
Американский аналитик напомнил, что огромный удар по мировой экономике уже несла ситуация с COVID-19 и ограничениями. Теперь миру приходится страдать от последствий украинского кризиса и антироссийских санкций.
"Главный вопрос заключается в том, действительно ли мы движемся к стагфляции – худшему кошмару политиков", – отметил эксперт.
Стагфляция предполагает весьма плачевную ситуацию, при которой замедление экономической активности сопровождается повышенной инфляцией. Как подчеркнул эксперт, отказ от российской нефти вполне может привести к таким устрашающим последствиям.
К слову, сегодня, 31 мая, стало известно, что "Газпром" перекрыл поставки газа в Германию и Данию.
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