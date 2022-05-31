В США пообещали Европе "худший кошмар" из-за русофобской политики

В США пообещали Европе "худший кошмар" из-за русофобской политики
Фото: www.pixabay.com
продолжениеНе смогут отомстить: в Болгарии рассказали о хитроумной "ловушке" России
Если европейцы продолжат в том же духе, им несдобровать

Последние месяцы обнажили реальное отношение ряда западных государств к нашей стране. Антироссийские настроения захлестнули "просвещенных" европейцев и вылились в беспрецедентное противостояние с Москвой. При этом некоторые здравомыслящие американские эксперты бьют в колокол и призывают Европу сменить политику, ведь в противном случае их ждут не лучшие времена.

Так, эксперт американского издания OilPrice Осама Ризви отметил, что реализация планов Европы по отказу от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям.

Американский аналитик напомнил, что огромный удар по мировой экономике уже несла ситуация с COVID-19 и ограничениями. Теперь миру приходится страдать от последствий украинского кризиса и антироссийских санкций.

"Главный вопрос заключается в том, действительно ли мы движемся к стагфляции – худшему кошмару политиков", – отметил эксперт.

Стагфляция предполагает весьма плачевную ситуацию, при которой замедление экономической активности сопровождается повышенной инфляцией. Как подчеркнул эксперт, отказ от российской нефти вполне может привести к таким устрашающим последствиям.

К слову, сегодня, 31 мая, стало известно, что "Газпром" перекрыл поставки газа в Германию и Данию.

Источник: OilPrice ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей