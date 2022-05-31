Если европейцы продолжат в том же духе, им несдобровать

Последние месяцы обнажили реальное отношение ряда западных государств к нашей стране. Антироссийские настроения захлестнули "просвещенных" европейцев и вылились в беспрецедентное противостояние с Москвой. При этом некоторые здравомыслящие американские эксперты бьют в колокол и призывают Европу сменить политику, ведь в противном случае их ждут не лучшие времена.



Так, эксперт американского издания OilPrice Осама Ризви отметил, что реализация планов Европы по отказу от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям.

Американский аналитик напомнил, что огромный удар по мировой экономике уже несла ситуация с COVID-19 и ограничениями. Теперь миру приходится страдать от последствий украинского кризиса и антироссийских санкций.

"Главный вопрос заключается в том, действительно ли мы движемся к стагфляции – худшему кошмару политиков", – отметил эксперт.

Стагфляция предполагает весьма плачевную ситуацию, при которой замедление экономической активности сопровождается повышенной инфляцией. Как подчеркнул эксперт, отказ от российской нефти вполне может привести к таким устрашающим последствиям.

К слову, сегодня, 31 мая, стало известно, что "Газпром" перекрыл поставки газа в Германию и Данию.