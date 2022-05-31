Не смогут отомстить: в Болгарии рассказали о хитроумной "ловушке" России

Не смогут отомстить: в Болгарии рассказали о хитроумной "ловушке" России
Фото: www.pixabay.com
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У жаждущей напакостничать Москве Софии оказались связаны руки

Некоторое время назад Россия приняла вынужденное решение прекратить поставку голубого топлива в Болгарию – София отказалась от перехода на газовый рубль. Теперь же в стране обратили внимание на то, что механизм, благодаря которому они могли "отомстить" Москве, оказался предусмотрительно заблокированным.

На такое положение дел обратил внимание специалист по газовой разработке Христо Казанджиев. Воинственный болгар считает, что власти его родной страны могли бы использовать газотранспортную систему в качестве оружия против России.

Речь идет о газопроводе "Балканский поток", который в частности проходит по болгарской территории. Теоретически София могла перекрыть трубу, чем поставила бы Москву в весьма неудобное положение. Однако в настоящий момент осуществить такие враждебные планы невозможно. Как подчеркнул Казанджиев, Болгария попала в хитроумную "ловушку".

Дело в том, что несколько месяцев назад болгарский энергетический гигант авансом получил оплату за транспортировку голубого топлива за следующие два года. Разумеется, в такой ситуации София не имеет право перекрыть кран. В теории это возможно, однако придется возвращать России деньги, а этого местные власти совсем не хотят делать.

Источник: Матрица ✓ Надежный источник
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