Жесткая конкуренция за оставшиеся баррели неизбежна

Запрет на импорт нефти из России морским путем будет реализован, однако исключение сделано для трубопроводов. Авторы издания Financial Times полагают, что получить прибыль от этого смогут заводы, которые сохранили доступ к пресловутой "Дружбе" – однако и это временно.

План по постепенному отказу от российских энергоресурсов смягчает в перспективе трудности, которые грозят Западу после введения эмбарго. Однако отраслевые эксперты считают, что последствия будут крайне существенными. Так, руководитель OilX Флориан Тайлер уверен, что на европейском и глобальном рынках грядут сильнейшие потрясения.

"Конкуренция за остатки баррели – просто вопрос времени на глобальном рынке. И там, где фиксируется дефицит, она окажется очень жесткой. А возможности для снижения стоимости нефти весьма и весьма ограничены", – пояснил специалист.

Индия уже наращивает объемы закупок нефти у России. Импортировать в больших объемах собирается и КНР, который постепенно оправляется после карантина. Нефть подскочила в цене, несмотря на ожидаемое снижение добычи в России в связи с эмбарго.

Однако прекращение морских поставок приведет к остановке европейских НПЗ – в итоге топливный кризис окажется для Евросоюза фатальным. В регионе уже растет дефицит дизеля. На заправках устанавливают рекордно высокую стоимость.

Возможно, считают аналитик, ситуация потребует прямого вмешательства правительств в виде национализации для обеспечения работы отрасли с сохранением энергетической безопасности и рабочих мест.