Европейским постпредам удалось договориться

В последние месяцы антироссийские настроения захватили огромное количество стран. Сильнее всего лютуют европейцы и американцы. Так, сегодня, 2 июня, стало известно, что постоянные представители стран Европейского союза все же одобрили шестой пакет санкций против нашей страны. Такая информация появилась в распоряжении западных журналистов.



Известно, что очередной удар санкционной дубиной, в частности, подразумевает введение частичного эмбарго на нефть из Российской Федерации. Кроме того, вводятся санкционные ограничения в отношении Сбербанка – крупнейшую российскую кредитную организацию собираются отключить от SWIFT.

В то же время сообщается, что несмотря на требования некоторых политических деятелей, патриарх Кирилл не попал в черный список европейцев. Ранее власти Венгрии объявили, что выступают резко против такого рода шагов в отношении религиозного лидера.

Помимо этого, одобренные рестрикции также предусматривают введение запрета на трансляцию трех российских медиаструктур.

В свою очередь, США ввели санкции против сотрудницы МИД Марии Захаровой и еще 16 россиян.